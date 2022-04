Jean-Michel POUGNANT

Technico commercial en étiquettes, 24 ans d'expérience, généraliste dans tous les domaines d'activité avec des connaissances plus approfondies dans le viticole.



Très bon relationnel, avec un goût prononcé pour définir et identifier les cibles commerciales, à l'écoute des clients et chasseur afin de développer le portefeuille clients.

J'assure le suivi et le développement commercial et les visites régulières.



Secteur Pays de Loire / Bretagne, sud ouest.



Mes compétences :

Conception

Habillage

Marketing

Prospection commerciale

Ciblage prospects