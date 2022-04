Jean Michel PREVET

Exerçant dans le milieu industriel depuis 14 ans, j’ai mené la quasi-totalité de ma carrière au sein de l’entreprise Autoneum, équipementier automobile, qui a malheureusement fermé ses portes en 2014.

L’évolution de mes fonctions m’a permis de découvrir tous les aspects de la production industrielle et d’en apprécier leur rôle essentiel pour garantir la qualité des produits, jusqu’à m’assurer moi-même de la gestion de cette qualité, à travers l’occupation du poste de technicien qualité.

Bénéficiant de mes expériences d’opérateur de production puis d’animateur, je suis en mesure de coordonner les projets Qualité du site en tenant compte des contraintes et préoccupations de chaque poste de l’entreprise.

En coordination avec le responsable qualité, j’ai mené divers projets dans le respect des normes et des délais, comme la préparation des audits des certifications ISO 9001 et 14001, animé le système de Management de la Qualité avec le suivi et la gestion des indicateurs et des tableaux de bords. Entre autres activités, mon rôle consistait à sensibiliser et former le personnel à la prévention des risques.