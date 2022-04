Jean-Michel PROVINI

Organisateur d'opérations de promotion du ski depuis le début des années 2000 avec notamment l'enneigement de la piste de la Sarra à Lyon mais aussi de nombreux stades de neige sur toutes les grandes places de Lyon et des alentours. En charge depuis 2004 d'opérations auprès des lycéens et apprentis qui ont permis à plus de 20 000 jeunes rhônalpines et rhônalpins de découvrir gratuitement la pratique des sports de neige.

Responsable des projets depuis la création du concept jusqu'à la réalisation sur le terrain en passant par la recherche de financement et le management des équipes allant jusqu'à 80 personnes.

Prêt à relever d'autres défis.