Jean-Michel PROVÔT

Perfectionniste, sérieux, travailleur et parce ce que cela n'arrive pas qu'aux autres, mon activité professionnelle a été interrompue par un BURN-OUT!



Un bon entourage familial, amical et médical m'ont permis de me soutenir et de m'en sortir!



Sorti grandi par cette expérience très difficile, souhaite rebondir et faire partager mon expérience: commerce, expertise, formation, animation commerciale.



Je suis ouvert à toute proposition ou mission, même de courte durée.



Mes compétences :

Commerce

Management

Expertise