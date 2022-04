Jean-Michel PULERI

J'évolue professionnellement dans le secteur artistique et culturel depuis 1998.

J'ai d'abord été le chanteur du groupe Funkybiscus pendant 5 ans : Formation de 4 musiciens intermittents du spectacle spécialisée dans la musique funky.

Je me suis ensuite orienté vers l'administration culturelle. J'ai obtenu ma Licence Professionnelle de conception et Mise en oeuvre de Projet Culturel par le biais du CNED, avec l'Université d'Aix-marseille en 2005.

Depuis, mon parcours s'est enrichi de plusieurs expériences en tant qu'administrateur et chargé de communication, dans diverses structures.



Aujourd'hui, depuis 2008, je suis responsable du Service Culture de la Mairie de craponne (69290. J'ai en charge l'organisation des spectacles de l'Espace Culturel Eole (350 places), qui est une salle de spectacles pluridisciplinaire et une salle de Cinéma.



La médiation culturelle et le développement de projet culturel sont des missions qui m'intéressent particulièrement.



Je considère mon expérience dans les secteurs culturels privés et publics comme un véritable atout. Cela me permet de mettre en valeur quleques qualités : parfaite connaissance du secteur culturel, vif intérêt pour la création artistique, excellent relationnel, capacité d’adaptation, sens de l’initiative, créativité.