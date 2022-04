Gestionnaire de projets et professionnel en ressources humaines, possédant une expérience significative acquise auprès de plusieurs entreprises d'importance dans le secteur du service principalement en Europe, tant dans la gestion de projets stratégiques que dans la gestion opérationnelle. Il a oeuvré notamment chez Adia Travail Temporaire, Sun MicroSystems, Burdin Bossert, Ville de Québec. Il est reconnu comme un professionnel consciencieux, apportant des approches novatrices et créatives, dans le but d'offrir le meilleur service à nos clients (interne et externe) au moindre coût (financier et humain).

Jean-Michel Putto est détenteur d'un MBA de l'IAE Aix en Provence, d'une maîtrise en management, d'une maîtrise en ressources humaines de l'université de Marseille III, d'un baccalauréat en stratégie, d'un DEC en administration et d'un DEP en génie mécanique.



Mes compétences :

Intelligence collective

Knowledge Management

Management

Ressources humaines

Stratégie