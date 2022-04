Jean-Michel REANT

Mon savoir faire ? Mettre en place, réorganiser et développer une société, une filiale ou une BU distribution et services, dans une optique d’efficacité, de qualité, de rentabilité et en intégrant l’innovation nécessaire pour anticiper le futur. Ce sont pour moi des missions passionnantes et très motivantes qui sont le socle de mon parcours professionnel.

Fort de mon expérience de dirigeant opérationnel de PME/PMI, je peux m’appuyer sur de solides compétences aussi bien dans le développement commercial (management équipes commerciale, analyse marché, offres, marketing produit, organisation ventes directes, réseau de distributeurs et de prescripteurs.,..), dans la gestion des partenariats, dans la logistique et les achats, dans le contrôle de gestion, dans l’organisation des prestations de services et dans l’évolution du système d’information (gestion commerciale, ERP, outils métiers,...). J'ai également été amené à gérer la conduite du changement, en particulier lors de l'intégration ou la fusion de plusieurs sociétés rachetées.

Ma formation SUPELEC m'a doté d'une forte capacité de travail et d’adaptation, d'un recul suffisant pour la prise de décisions adéquates et d'une approche dynamique pour la mise en place de solutions digitales en interne ou dans l’offre commerciale.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Contrôle de gestion

Direction générale

Réorganisation d'entreprise

Service Client

Prestations de service

Marketing Produit

Négociation commerciale

Direction de centre de profits

Développement commercial

Achats

Gestion de la relation client