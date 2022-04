Jean-Michel Rémi BREDON

Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure

Directeur Adjoint en charges du Départements Ingénierie et Technologies

- Direction des travaux du patrimoine et de la sécurité

- Direction des systèmes d'information et de l'organisation

- Direction des équipements biomédicaux

- Direction de la télécommunication





Centre Hospitalier de Montluçon



Directeur adjoint en charges du Pôle médicotechnique

- Directeur Adjoint en charges des systèmes d'information et de l'organisation

- Directeur Adjoint en charges des achats et des marches



Président du collège des DSIO région d'Auvergne

Membre du collège national des DSIO



Ambassadeur de l'ANAP Hôpital Numérique



Mes compétences :

Gestion budgétaire, financière et économique

Gestion RH

Architecture technique SI

Gouvernance des Systèmes d'Information

Management