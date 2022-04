Jean-Michel RENOUX

SEQUENCE SAX



DJ GéNéRALISTE qui mixe en fonction de votre style et de vos gouts musicaux.

( Un entretien préalable est nécessaire pour affiner le projet et mettre en place une Play-list)



ATTENTION !!! Je ne mixe pas « Sébastien » ET « Patoche » . Etant musicien,

des morceaux beaucoup plus musicaux et dansants sont dans ma play-list.

Musicien , SAXOPHONISTE de formation classique et jazz

et CHANTEUR, je vous propose deux animations sur le thème du saxophone.



La cérémonie religieuse= saxophone en live sur les grands classiques comme l'Ave Maria ou l'Adagio D'Albinoni.



Le cocktail= saxophone jazz sur des standards de Duke Ellington à Gleen Miller, des bossas de Carlos Jobim , sans oublier l' incontournable Petite fleur de Sydnet Béchet.

Pour varier les sons et les ambiances, je chante l'anthologie de la chanson française,

des années 1940 à 1970 , séquence nostalgie ( Aznavour, Bécaud, Voulzy )



Quelques standards de GUITARE comme APACHE ou LA PLAYA,.FBI, viendront changer les timbres des saxes.



Mais aussi, et surtout, la variété internationale. (Sinatra, Dylan, Fitzgérald etc....)





Bien évidemment, vous choisissez vos options en fonction de votre journée.

Ps : Ces tarifs s'entendent CHARGES COMPRISES.