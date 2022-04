Jean-Michel REUILLON-VOISIN

Je peux vous apporter mon expérience puisque je suis depuis 4 ans Responsable Commercial sur mon secteur chez Timac Agro où j’ai développé à plus de 70 % mon chiffre d’affaires grâce à des relations privilégiées auprès des Distributeurs et des Agriculteurs. Mon sens du relationnel, de l’organisation, du travail d’équipe m’ont permis d’accompagner des stagiaires et des nouveaux commerciaux et de préparer et animer des réunions.

La prospection et la fidélisation d’une clientèle de professionnels me plaisent, en effet j’aime les contacts et les échanges. Mon sens de l’initiative et la mise en place d’actions nouvelles m’ont permis de m’intégrer comme partenaire privilégié.

Mon passé d’exploitant agricole durant 15 ans mais aussi d’auxiliaire d’agent de coopérative me confèrent une assise d’homme responsable et d'entrepreneur.

Aujourd’hui j’aspire à intégrer une entreprise à taille humaine et encadrer une équipe dans un nouveau challenge merchandising. J’aime les négociations et je sais convaincre mes interlocuteurs, et ce toujours dans les objectifs de la politique commerciale de mon entreprise. Je suis mobile et tout à fait disposé à occuper un poste demandant des déplacements sur la Région.