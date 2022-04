Jean-Michel REY

Professionnel du Funéraire vous pouvez me retrouvez sur



mon blog : Maitre de Cérémonie Funéraire : http://www.maitre-ceremonie-funeraire.blogspot.fr/



et sur ma Page Facebook : Formation Maître de Cérémonie Funéraire



Alors, retrouvez moi et surtout commentez,. J'attends vos remarques, vos engueulades, vos coups de gueule, vos encouragements, réagissez, Vivez !



Pour tous les autres, Merci de prendre quelques minutes pour lire ces quelques lignes. J'espère vous enrichir comme m'enrichir de votre contact.



Je suis passionné par la relation avec les autres. Soit comme Manager, soit comme formateur, soit comme ancien dirigeant bénévole dans le sport.



Tout ce qui touche au monde de l'entreprise, a la société, au vivre ensemble dans la différence, au droit et devoir, à la tolérance mutuelle, au respect de soi même et des autres, à la laïcité, me concerne.

Je suis un Humain de la Cité.



Dans la vie réelle, j'ai en charge le développement, l'organisation et la qualité d'une entreprise dans le but de la satisfaction des familles endeuillées et de l'épanouissement des salariés.



J'exerce un métier passionnant à la rencontre de plusieurs chemins: l'Humain, la mort, la vie, les rituels, l'argent, l'éthique et la loi.



Je suis un responsable d'agences de Pompes Funèbres (9) , de marbrerie (2), crématorium (1).

Je gère plusieurs marques au sein du groupe : Duluard, Tétard , Eco Plus Funéraire (LCF), Tradition Funéraire.



Venez me rejoindre sur le seul Blog des Maîtres de Cérémonie Funéraire :

http://maitre-ceremonie-funeraire.blogspot.fr/



Venez me rejoindre dans le groupe de discussion Viadéo : Maître de Cérémonie Funéraire

pour témoigner, commenter, vous enrichir.



Nous sommes des professionnels du Funéraire au service des familles endeuillées.

Alors ne restons pas seuls !



Je réfléchi, je partage avec des personnes que je ne connais pas, des expériences, des idées, des vies.



Alors, n'hésitez pas à me contacter.......



Mes compétences :

Auditeur

Direction commerciale

Formateur

Qualité

Manager

Vendre

Informatique

Relationnel