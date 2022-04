Jean-Michel RICHER

Après avoir effectué ma thèse à Dijon au sein du LIRSIA (1995-1999), j'ai travaillé durant 16 mois en tant qu'Ingénieur de Développement pour la start-up Snaketech/Simplex Solutions(1999-2000) évoluant dans le domaine de la conception des circuits intégrés . J'ai été recruté en tant que Maître de Conférences en Informatique (Section CNU 27) à l'Université d'Angers en septembre 2000.

Je suis membre du LERIA (Laboratoire d'Etude et de Recherche en Informatique d'Angers) et je fais partie de l'équipe Métaheuristiques, Optimisation et Applications dirigée par le Professeur Jin-Kao Hao.



Mes centres d'intérêt concernent principalement :

- la Logique et la Démonstration Automatique

- les problèmes combinatoires complexes et les méthodes associées à leur résolution (métaheuristiques : recherche locale, recherche locale itérée, recuit simulé, algorithmes génétiques, algortihmes mémétiques)

- la Bioinformatique : problèmes académiques (alignement multiple, phylogénie avec Maximum de Parcimonie)



J'enseigne et ai pu enseigner les matières suivantes :

- Programmation parallèle avec CUDA de NVidia (M2)

- Algorithmique - Programmation Pascal (L1, L2)

- Programmation C (L3)

- Programmation Objet : C++, Java (L2, L3, M1, INRA)

- Architecture des Ordinateurs : assembleur x86, SSE, algèbre de Boole (L3)

- Démonstration Automatique (L3)

- Génie Logiciel : principes, cycle de vie, méthodes agiles (M1)

- Introduction/initiation à Linux, à Perl, à la Bioinformatique (L2/L3 ISSBA, M1 Bio)

- Développement Web (PHP): MySQL, Javascript, Dojo, ORM, DAO (L1, L3, M1)

- Développement Web (Java): Servlet, ORM, DAO, Hibernate, JSTL (M1, M2)







Mes compétences :

C++ sous unix

Assembleur Pentium

Développement Web J2EE

Java

Métaheuristiques et optimisation

bioinformatique