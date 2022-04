Jean Michel RIGAUD

Plus de 20 ans dans un cabinet de Géomètre Expert D.P.L.G (Topographe et Déssin assisté par ordinateur

2 ans maitre de chai (réception, expédition, analyse, assemblage des vins)

2 ans et demi dans une distillerie coopérative comme bouilleur de cru (surveillance de jour, de nuit, transport)

Actuellement je m'oriente vers les professions de veilleur, surveillant de nuit et agent de sécurité





Mes compétences :

Ordonnancement

Sécuriiser le travail

Actif

Travail en équipe

Organisé

Attentif

Rigoureux

Travail de nuit

Travail seul

