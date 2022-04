Pour terminer en beauté mon parcours professionnel, après une carrière qui m'a mené de la Poste à la Banque, en passant par l'informatique et l'administratif. je recherche un nouveau défi, pas uniquement sur Genève,

Je suis une personne ayant une grande écoute des autres, le sens des responsabilités , le souci du travail bien fait et de l'amitié que j'ai appliqué tout au long de ma carrière professionnelle et privée.