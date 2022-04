Jean Michel RITZENTHALER Commercial

33 ans d'expérience dans le packaging, en carton ondulé, sur le secteur Rhône Alpes, avec également des actions commmerciales à l'extérieur du secteur désigné ci dessus.



Négociation avec des entreprises industrielles utilisatrices d'emballages de la PME à la Multinationale.

Interlocuteurs priviligiés les acheteurs de ces sociétés.



Aujourd'hui je représente des sociétés Françaises et étrangères dans des domaines d'activité totalement différents.



Commettant ITALIEN : Taillage et Rectification

d'engrenages, pignons et crémaillères



Commettant BELGE : Fabrication de produits en plastique injecté (dalles gazon et dalles sable graviers)



Je suis intéressé de rencontrer des sociétés industrielles à la recherche des produits fabriqués par ces commettants.



Mes compétences :

Faculté d'adaptation

Commercial

Agent d'usine