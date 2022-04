Jean-Michel RIVET

Je suis ingénieur responsable informatique à Decathlon.

Je suis principalement responsable du bon développement des projets dans 30 de mes magasins en Normandie/Picardie.



Voici ma présentation :



Après un parcours Scientifique dans le cursus général, j’ai intégré le Lycée Jean Lurçat pour effectuer un BTS Informatique de Gestion option Développeur d’application, formation dans laquelle j'ai fini major de promotion.

J'ai ensuite intégré l'école d'ingénieur chef de projet en informatique et robotique de Perpignan l'IMERIR.

D’ailleurs, mon sens de l’initiative et mes compétences sont attestées par mes bulletins scolaires et approuvées par mon maître de stage ainsi que mon maître d'apprentissage de Sogeti High Tech où j'ai terminé mes études.

J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur avec mention Bien. J'ai ensuite été chef de projet à montpellier avant d'être responsable informatique.