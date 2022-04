BIOBIBLIOGRAPHIE

Jean-Michel Robert est né à Saint-Cloud en 1956.





Il a enseigné dans les Yvelines pendant vingt-sept ans, dont dix dans la ZEP La Verrière / Le Mesnil Saint-Denis où il a occupé durant deux ans le poste de coordonnateur chargé de l'harmonisation de l'enseignement du français, de l'expression et de la création poétique. Dans ce cadre, il a conçu et animé ateliers d'écriture et activités théâtrales, correspondances et échanges de textes avec les poètes.





C'est en 1982 que Guy Chambelland, le poète et éditeur du Pont de l'Epée publie son premier ouvrage. Dès lors se tissent les liens de sympathie et d'amitié avec les auteurs du « Pont » : Yves Martin, Alain Simon, Christian Bachelin, Dominique Joubert et Jacques Kober. J-M Robert, en 1991, consacre à ce dernier, surréaliste de « la seconde génération », directeur de 1945 à 1950 des éditions de la galerie Maeght , une importante anthologie pour laquelle il s'est assuré de nombreuses collaborations, témoignages et documents (A. Breton, E. Guillevic, Y. Martin, P. Bonnard, G. Chambelland, R. Char, H. Matisse...)





Après une période difficile, le soutien de François Vignes, Alfred Eibel, Michel Polac, Jacques Morin, Patrice Delbourg l'encourage à poursuivre. Dès lors, il publie alternativement, poèmes, proses fictionnelles ou critiques.





Depuis 2004, J-M Robert consacre son travail à l'écriture, menant conjointement ses recherches personnelles et la transmission , en bibliothèques, écoles, centres de vacances , de l'écriture poétique sous toutes ses formes.





Les poèmes de Jean-Michel Robert ont été interprétés par Leny Escudero, Sophie Edmond , Patrick Chesnais , Josiane Stoléru et Anna Jouy (le blog d'Anna, pure poésie).



