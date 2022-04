Jean Michel ROLLAND

A 46 ans, j'ai pu acquérir une multitude d’expériences au sein du bâtiment, de la construction métallique, de l’électricité, de la gestion de risques sécuritaire de chantier ou de la protection et mise en protection de sites industriel, de la gestion humaine, et autres activités spécifiques.



De nature autodidacte, je suis libre de me diversifier dans tout nouveaux domaines qui ouvrent de nouveaux horizons de carrières.



Mes compétences :

Electronique

Organisation

organisation planning

Physique

Planning

Recrutement

Sécurité

Sécurité physique

Supervision

Supervision de chantier