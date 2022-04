Jean-Michel ROUDIL

Après 19 années d'activité en tant que Dessinateur mouliste, j'ai ouvert mon propre bureau d'études avec une licence Catia V5, pour proposer aux entreprises de mettre à leur disposition mon expérience en conception de moule et en développement de produit.

EMP 61, Bureau d'Etudes, vous apporte dans les délais les plus courts, la meilleure combinaison technique et économique pour optimiser vos projets, en intégrant son savoir-faire, tout en respectant votre cahier des charges.

EMP 61 est spécialisé dans la conception de moules d'injection pour l'industrie plastique et vous aide pour le développement de vos produits.

EMP 61 est capable de vous offrir une alternative, avec plus de flexibilité et de réactivité tout en vous proposant un service performant et confidentiel.

Titulaire d'une licence Catia V5, EMP 61 vous propose des solutions personnalisées :

___Un interlocuteur dédié à votre projet.

___Une mise en relation avec nos partenaires outilleurs pour la réalisation de moule.





Mes compétences :

CATIA V5

Microsoft PowerPoint