Jean Michel ROUX

Né en 1969 fils d'agriculteur dernier de 4 enfants j'ai du reprendre l'exploitation de mes parents en 1995 pour une instalation jeune agriculteur en elevage ovins suite à un BEPA en maison famillale de Beynac (Haute Vienne). Propriétaire en 2000 de 40 Ha qui me faisais 130 Ha au total avec ces 1000 ovins .

En 2011 J'ai du inventer une machine pour mon travail pour faire mes 60 Ha de foin seul .

2012 ouverture d'une Sas-u pour fabriquer cette machine innovante .

2013 - debut 2014 construction et fin du prototype .

Juin 2014 premier essai concluant .

2015 industrialisation.

Mai 2016 fin et face au marché .

Au services des agriculteurs .

M'Roux .