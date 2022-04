Http://leblogdesinstitutionnels.fr/

ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du Crédit Mutuel ARKEA aux entreprises, aux acteurs publics et institutionnels et aux professionnels de la promotion immobilière.



Notre Philosophie

Bien plus qu’un simple financeur, le Pôle Public et Institutionnel de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels accompagne durablement les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les organismes de santé et médico-social ainsi que les acteurs de l’économie locale sur l’ensemble de leurs besoins.



Partenaire du logement social, ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels poursuit une politique d’accompagnement des organismes d’habitat social sur l’ensemble de leurs champs d’activité : rénovation urbaine, réhabilitation du parc existant, développement de logements locatifs sociaux familiaux ou spécialisés, construction de logement en accession sociale, etc...







Jean-Michel royo

Mes compétences :

Collectivités locales

Assurance

Secteur Public

Banque