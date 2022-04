Jean-Michel RZEPSKI

Missions :

- Détecter et analyser des problématiques de la structure

- Préconiser des solutions et des améliorations

- Mettre en œuvre les actions et solutions préconisées avec création d’un cahier des charges complet

- Accompagner la structure et ses salariés dans la conduite du changement

- Analyser les résultats et réaliser une projection à moyen terme avec actions correctrices si nécessaire.



Réalisations :

- Mutualisation des moyens et des ressources d’une association de 120 salariés de 7 services situés sur 8 sites (dont 5 ERP) au niveau de la flotte informatique, téléphonique, véhicules. Optimisation des coûts / Démarche qualité

- Restructuration du service back-office (20 personnes) d’une société d’affacturage (120 salariés) ; réaffectation des tâches et réorganisation des équipes (traitement et comptabilisation de 2000 règlements (traites, chèques, virements)/jour)

- Elaboration de projets évènementiels et d’animation sportifs / Gestion logistique et organisationnelle multisites sur la région Grand Sud de la France:

* évènement de street-park de 3 jours (20 K€),

* évaluation des besoins et mise en place des équipes d’animations (2 à 4 salariés) sur les 10 campings Homair (Occitanie/PACA)

* gestion et animations de patinoires de Noël (4 personnes) et base nautique



Mes compétences :

Gestion de projets

Informatique

Droit

Direction de centre de profits

Gestion de la relation client

Gestion Administrative et Comptable

Comptabilité analytique

Support

Gestion du stress

Priorisation des actions à mener

Gestion RH

Management