Jean Michel SANCHEZ

Mon parcours professionnel m'a permis de développer une autonomie et le sens des responsabilités la rigueur et la rectitude que ce soit dans le milieu des jeux dans l’implication que demande la gérance d’un snack "restauration rapide" ou depuis 2 ans dans le gestion et l’exploitation d’opération a l’export, ou dans le déménagement international.Réactif, méthodique et organisé, je maîtrise les opérations administratives et commerciales relatives à la circulation internationale de marchandises et en connaît aspects administratifs (déclaration de douane, attestation de transport spécifique...) et une certaine technicité dans l'affrètement. Aujourd'hui, maîtrisant le droit international, la législation des douanes et les assurances, mais également parlant l'anglais, je suis en mesure de gérer pour le compte de vos clients l'acheminement de leurs marchandises ( à l'exportation), en utilisant le moyen de transport (aérien, terrestre, ferroviaire, fluvial ou maritime) le mieux adapté en terme de coût, rapidité et sécurité. En cas de dégâts, de perte, je suis en mesure d'intervenir auprès des assureurs et de négocier en fin diplomate