Spécialiste de l’économie et du droit des médias/communication/culture, Jean-Michel Sauvage a développé son expérience professionnelle dans les secteurs de la radio/télévision/spectacle/ communication, en tant que chef d'entreprise, consultant et pédagogue (enseignement supérieur/formation continue).



Années 1970



- Reporter free lance (Biafra, Tchad, Gabon, Cambodge, Thaïlande, Inde,...)(1969 à 1970).



- rédacteur en chef délégué de "Sonovision", puis de "AVCD"; collaborateur au "Nouvel économiste" (1971 à 1977).



- directeur des Journées internationales d'études VIDCOM/MIPCOM (1974 à 1976).



- collaborateur-pigiste à l'INA et France Culture (1974 à 1978).



Années 1980



- Directeur de l'action culturelle - Mantes-la-Jolie (1980 à 1983).



- collaborateur du député-rapporteur des lois sur la communication audiovisuelle de 1981, 1982 et 1989; conseiller technique auprès du Président de la Mission interministérielle pour la télévision par câble et les nouvelles télévisions (1983 à 1986).



- créateur et président de Mantes FM (1981 à 1986), de Val FM/Pacific FM IdF Ouest (1987 à 1990), de Téléval (1986); associé de Crystal FM (1990 à 2003), de Radio Crau Alpilles (1990); gérant de Magic Radio (1991 à 1997).



- éditeur et directeur de la rédaction de presse professionnelle : INF Radio,INF TV, INF Video(devenu Le Media/INF Radio-TV-Musique)(depuis 1986).



- directeur du réseau Pacific FM (avec Claude Villers, Marc Pallain et Kamel Benyahia), absorbé par Chérie FM (1986 à 1988).



- créateur et commissaire général de Vison 2000, Télécâble, Antennes, Interact (1975 à 1989); SIR/ Salon International de la Radio (1998 à 2004).



- directeur-associé de la SER/banques de programmes radio (1989 à 1991).



Années 1990 et 2000



- Commissaire général de "Vive la Radio/10 ans de FM", cérémonie anniversaire inaugurée par François Mitterand, regroupant toutes les familles de radios (1990 à 1991).



- délégué France de BBC World Service et co-directeur de BBC Infos (1992 à 1996).



- fondateur, directeur général puis président de Val Communication, cabinet-conseil en marketing et droit des médias (1982 à 1991; et depuis 1996).



- directeur-associé de Cifap, centre de foramtion continue aux métiers de l'audiovisuel, en charge de la communication, du développement et des métiers de la radio et du spectacle vivant (1997 à 2011).



- président puis vice président de Radio Latitude, Troyes (depuis 2003).



- co-fondateur et secrétaire général puis président puis vice président de Vivre FM, Paris (depuis 2004).



- fondateur de MarMédias/Cifam, au Maroc (depuis 2006).



Implications socio-professionnelles



A partir de 1974, il fonde ou co-fonde diverses structures professionnelles :



- GPAV/Groupement des professionnels de l'audiovisuel - Secrétaire général(1974 à 1977);



- SNRP/Syndicat National des Radios Privées - Secrétaire général puis président (1986 à 1991)



- SNTP/Syndicat national des télévisions de proximité - Président)(depuis 1987)



- GRIF/Groupement des Radios Indépendantes de France - Président (1990 à 2000)



- FRADIF/Fédération des radios associatives d'Ile de France (depuis 2005)



Aujourd'hui, il est :



- membre du bureau, délégué national aux affaires sociales, délégué Ile-de-France du SNRL/Syndicat national des radios libres et président d'ORCEL (depuis 2009);



- vice président de la FRADIF (cf ci-dessus);



- président du SNTP (cf ci-dessus);



- administrateur de la CPNEF Audiovisuel, de la FESAC, de la Section Cinéma-audiovisuel de l'AFDAS, d'Audiens Prévoyance;



- président de la Commission d'interprêtation et de conciliation de la CCN de la radiodiffusion privée.



- conseiller prud'homal et président de séances au Conseil des prud'hommes de Nanterre.



Enseignement supérieur





Jean-Michel Sauvage a enseigné à :



- Département de science politique-Paris I /Sorbonne,



- ISTECO- université de Paris XIII/Villetaneuse



- CELSA- université de Paris IV



- CNAM.



Il enseigne toujours à Cifacom, ESRA/ISTS.



