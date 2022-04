Jean-Michel SEGUIN

Depuis 10 ans, je propose mes services aux entreprises qui sont soucieuses de gagner en efficacité sur les outils bureautiques du type Excel, Outlook ou Word par exemple.



Par le biais de conseils pragmatiques, de restructuration de fichiers, d'automatisation de certaines tâches, ou de formations, pour aider les utilisateurs à exploiter les capacités de leurs logiciels, et limiter les manipulations ou saisies de données récurrentes sans valeur ajoutée.



Mon expérience industrielle de 20 ans dans la Supply Chain (Gestion de Projets, Achats/Approvisionnements, Logistique/Stocks, Planification/Ordonnancement...) m'amène à proposer mon expertise pour développer de nouveaux outils de suivi ergonomiques, des tableaux de bord et indicateurs pour mieux mesurer et piloter les activités, afin d'atteindre les objectifs fixés par les dirigeants.



Je suis à votre disposition pour plus de renseignements et pour toute étude de prestation de service.

N'hésitez pas à consulter le site pour plus de précisions.



Mes compétences :

Achats

Approvisionnements

Conseil

Logistique

Optimisation

Organisation

Informatique

Gestion de projet