Jean Michel SEUVE

Ayant envie de me lancer un nouveau challenge, je suis aujourd'hui en écoute active de nouvelles propositions.



Avec une expérience de plus de 18 ans sous l'enseigne Mc Donald’s dont 9 ans en tant que directeur de restaurant, je suis aujourd'hui depuis 4 ans en poste de direction sous l'enseigne du groupe Louvre Hôtels.



Toujours impliqué fortement dans les tâches que j'entreprends, rigueur et esprit d'équipe me permettent de gagner la confiance de mes collaborateurs et de ma hiérarchie pour atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Fort de cette solide expérience, j'aime fédérer autours de moi, travailler sur de nouveaux projets, être force de proposition en m'aidant d'un vrai sens relationnel et d'un leadership affirmé, en faisant preuve d'une vraie culture du résultat et prioritairement de la satisfaction clients.



Autonome et habitué au management d'équipes, je souhaiterais intégrer une équipe dynamique et sachant se donner les moyens de réussir.



Faisant partie de mon quotidien, la relation clients ou partenaires, le recrutement interne, l'animation de réunions, la formation des équipes et le suivi de leurs performances, un esprit d’initiative omniprésent et une réelle capacité à m'adapter, me permettront j'en suis certain, de pouvoir contribuer au succès des nouvelles missions quotidiennes qui me seront confiées.



Mes compétences :

Animation

Formation

Gestion de Stocks

HACCP

Hygiène

Management

Organisation

Planning

Recrutement

Relationnel