Jean Michel SIGWARD

Psychiatre, actuellement en poste au CHU de Martinique, en tant que PH temps plein depuis 5 ans. Responsable de l'Unité Anxiété Dépression Résistante et de l'ELSA. Postes précédents PH à l'APHP sce du Pr Peretti (1998 à 2008 : PH temps partiel plus installation libérale de 1996 à 2008, de 2008 à 2012 PH temps plein). Auparavant, psychiatre, thérapeute familial pour des patients connus de la justice et leur famille....

Pratique thérapeutiques : thérapie familiale systémique (formateur à l'APRTF de 1985 à 1998), pratique de l'hypnose ericksonienne, du rêve éveillé dirigé.

Clinique approfondie des états limites, des troubles de la personnalité suite à des états de stress aigus ou chroniques et des conduites addictives. Prise en soins médico-psychiatrique et psychothérapique ajustée à l'évolution de la clinique.



Mes compétences :

Thérapies familiale systémique

Psychiatre, compétences en addictologie

Rêve éveillé dirigé ou rêve en hypnose

Hypnose éricksonienne

MBCT