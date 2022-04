Jean-Michel SIMON

ACCUEIL



L’Agence d’Architecture a été créée à Le Quesnoy en 1989.



L’Agence mène actuellement des projets dans divers domaines, de tailles et de natures différentes : équipements culturels, aménagements tertiaires, équipements scolaires et sportifs, bureaux, logements individuels ou en résidence, immeubles d’habitation collectif, aménagement de territoire, etc.



Notre objectif : Ecouter, comprendre, vous apporter tout notre savoir-faire et vous accompagner tout au long de votre projet.



Nos réalisations ont toujours le souci d'allier la fonctionnalité, l'esthétique ainsi que la maîtrise des coûts.





CLIENTS



Nos clients sont nombreux et variés. Nous travaillons avec des Maîtres d’Ouvrage privés ou publics comme des mairies, des bailleurs sociaux, des communautés de communes, des particuliers, …..





REFERENCES



Nous intervenons à l’échelle de l’espace domestique comme de celui de la ville.

La qualité architecturale doit être présente partout et pour tous, dans le monde professionnel comme dans la sphère privée.







SE LOGER



Construction de maisons individuelles, de résidences de logements collectifs et rénovation de bâtiments anciens, etc.



La réflexion de l’Agence s’attache à la qualité des espaces intérieurs et extérieurs, au confort des occupants et à l’harmonie des lieux avec son environnement immédiat.







S’INSTRUIRE



Construction, extension ou restructuration d’écoles maternelle ou primaire, de collèges, de lycées ou d’ universités.







TRAVAILLER



Construction ou extension de bureaux, de surfaces commerciales, de centres d’Incendie et de Secours, de centres d’action sociale, d’ateliers techniques ou encore de services départementaux.







SE RASSEMBLER



Rénovation, extension ou construction de mairies, de restaurants scolaires, de salles des fêtes, de halles, etc.



SE DISTRAIRE



Construction, extension ou réhabilitation de salles polyvalentes, de bibliothèques, de théâtres, d’équipements sportifs ( tennis couvert, boulodrome, etc.), de bâtiments de loisirs ou encore de chalets de camping.







AMENAGER LE TERRITOIRE



Réalisation d’études dans le cadre de la politique d’Amélioration du Cadre de Vie.

Ces études permettent aux communes du Département du Nord de bénéficier d’un réel bilan architectural, urbanistique et paysager de leur territoire.

Elles comprennent des recherches historiques et économiques, la mise en place de schémas directeurs, des propositions d’aménagement urbain, paysager et des prescriptions architecturales.