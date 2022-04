Jean-Michel SOCRIER

J'ai suivi la formation d’Attaché de Recherche Clinique dispensée par Formatis (groupe Clinact - MultiHealth).

Fort de ma solide expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la Recherche Clinique (aspects techniques et réglementaires), j'aspire à mettre mes compétences, ma polyvalence et ma motivation au service de vos divers projets .

Ma fonction de Technicien d'Etudes Cliniques senior/ ARC moniteur consistait à collaborer à la gestion d’études cliniques que mon entreprise avait en responsabilité en tant que centre investigateur et/ou coordonnateur. Ma position me demandait notamment :

- de participer à la mise en place les études avec ma hiérarchie directe,

- d’informer et former l’équipe technique sur le déroulement et la réalisation des protocoles d’études, sélectionner volontaires et patients participants aux études cliniques,

- d’effectuer le monitoring des CRF en interne et en externe,

- de concevoir des supports spécifiques de contrôle-qualité.

J’ai aussi effectué des déplacements et visites de suivi sur sites pour des études multicentriques de phase II B (en région parisienne et en province) avec rédaction de comptes-rendus de visites qui m’ont permis de développer des qualités, de rigueur et d’autonomie .

En outre, j’étais en charge de l’intégration et de la formation du personnel technique (stagiaires et alternants compris et de m'assurer de l'application rigoureuse des BPC.

Motivation, rigueur et respect des bonnes pratiques cliniques sont les valeurs qui ont accompagné mon évolution professionnelle.

Je suis disponible sans délai et votre à disposition pour vous exposer ma motivation et évoquer plus en détail mes compétences et qualités lors d’un entretien fixé à votre convenance.



Mes compétences :

Recherche clinique

Adaptabilité

Essais cliniques

Gestion de projet

Formation interne

Gestion du personnel

Gestion des stocks

Service client

Bonnes Pratiques Cliniques