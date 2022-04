" Des choses peuvent arriver à ceux qui attendent, mais seulement celles laissées par ceux qui foncent ! "

Abraham LINCOLN.



KHWAM conseil est un cabinet de recrutement et d'approche directe à taille humaine, spécialisé dans les métiers de l'immobilier, du bâtiment et de la construction : Maitrise d'ouvrage, promotion immobilière, assistance à la maitrise d'ouvrage (privée et publique), architecture bâtiment et d'intérieur, ingénierie du bâtiment (BET), économie de la construction, bureaux de contrôle, contractants généraux, et entreprises générales du bâtiment.



Ce cabinet est né de l'association de trois collaborateurs complémentaires et tous professionnels du recrutement.



La philosophie de l'entreprise est résumée à travers le mot "KHWAM" (Mot d'origine thaïlandaise) qui signifie : "Compétences, Ressources, Talents".



Notre cabinet considère qu'un recrutement est une réflexion sérieuse qui engage l'avenir des gens.

KHWAM conseil souhaite construire votre avenir.

Donnez un élan à votre carrière ! Confiez nous votre candidature !



Nous nous tenons à votre entière disposition pour échanger, être à votre écoute, mieux vous guider dans votre évolution de carrière... et décrocher le poste idéal dans (c'est notre souhait majeur) l'entreprise qui correspond à vos attentes.



Consultez régulièrement notre nouveau site internet pour mieux vous inspirer de nos recrutements et de nos annonces.....



Notre cabinet est aussi présent sur Linkedin et XING.



Notre équipe vous invite à consulter nos 3 vidéos :

Candidats : http://www.youtube.com/watch?v=Q18bKAV_5tg

Clients : http://www.youtube.com/watch?v=FWcjCCq7_sI

KHWAM conseil : http://www.youtube.com/watch?v=QkLJKHCtSAo



Jean-Michel SOREAU

Directeur associé

09 52 41 49 08

06 63 91 52 44

jeanmichel@khwam.com

www.khwam.com



Le talent est une ressource inépuisable.



Mes compétences :

Recrutement cadres

Bâtiment

AMO

Chef de projet

HQE

LEED

Immobilier

Construction

MOE

Breeam