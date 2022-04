Directeur d'un établissement culturel et patrimonial, je dirige, en outre plus de 400 musiciens répartis sur tout le territoire.

Conseiller coordonnateur ministériel pour la fililère professionnelle Musique, je suis chef d'orchestre et conférencier.

Ces différentes responsabilités m'amènent à rédiger des articles, à diriger des ensembles musicaux.