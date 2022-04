Jean-Michel SOUEF

Salut a tous

Je suis en recherche d'emploi depuis peu. J'occupais un poste de comptable, ma première vrai expérience qui s'est soldée par un licenciement economique.

Je suis à la recherche de conseils, pour pouvoir retrouver un emploi et poursuivre ma route.

Seulement un hic , je n'ai pas l'expérience d'avoir été jusqu'à l'établissement du bilan puisque l'entreprise n'avait pas un an d'existence.

Les amis, pouvez-vous me conseiller.

J'envisage également d'ouvrir une petite société mais ne sait par ou commencer.



JM