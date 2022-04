Jean-Michel STOLZ

Depuis 01/09/1999 je suis ingénieur en Automatisme chez Savoye(21), Acteur européen de la conception, la réalisation et l’implémentation de solutions logistiques flexibles et productives pour les centres de distribution

►Etude, programmation, tests plateformes et mise en service de projets de convoyages automatisés pour la préparation de commandes chez nos partenaires nationaux et internationaux (LVMH, Columbia Sportswear, Lyréco, Guilbert, Laboratoire Sanofi-Aventis…) avec la responsabilité fonctionnelle.

►Gestion de projets avec force de proposition technique pluridisciplinaires (mécanique, électrique et automatisme)

►Interface entre les différents services techniques

►Réalisation de cahiers des charges et d’analyses fonctionnelles.

►Suivi de planification, de budget et de coût.

►Management de technicien.

►Coordination technique.

►Relation clients permanente



Mes compétences :

Automates

Mécanique et industrielle

Gestion de projet

Management