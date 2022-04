Jean.michel THEURÉ

Actuellement diplômé Maquettiste infographiste multimédia au Campus de la fonderie de l'image à Bagnolet , je propose mon expertise sur les outils de la PAO : Illustrator, Photoshop, InDesign, fichiers HTML et CSS, Epub et publication numérique interactive pour Ipad..

Après un parcours diversifié au sein de grandes entreprises, je renoue avec ma passion initiale. Très motivé pour vous apporter mes nouvelles connaissances, je souhaiterais intégrer le secteur de la généalogie ou des archives municipales dans les quels je suis impliqué à titre personnel depuis de nombreuses années.

N'hésitez pas à me contacter...



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Dreamweaver CS6

Notepad++

HTML

Mac OS X

Microsoft Excel

Microsoft Word

CSS

Microsoft PowerPoint

CSS 3

JavaScript

HTML 5