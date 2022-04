Jean Michel TOUIHERI

Depuis Novembre 2012 PLS Contrôle (IPSI group) :



Responsable des activités de PLS Contrôle en prestations de services dans les régions Ouest et Sud/Ouest (responsable des agences de Eysines 33 et Arthez du Bearn.



PLS Contrôle (ISO9001,MASE,CEFRI,Cas1,Cas2 EDF,GRT GAZ) est spécialiste des contrôles non destructifs, de la Protection Cathodique, des inspections et Opérations sur Pipes et tuyauteries :



Radiographie X et Gamma, crawler intratubes.

Ultrasons mesure d’épaisseurs, recherche de défauts (conventionnel,phased array multiéléments, TOFD), cartographie Cscan, recherche de corrosions.

Magnétoscopie/ressuage/dureté/contrôle diélectrique/taux de ferrite/analyse matières PMI (méthode XRF et EOS étincelage avec valeur carbone)

Obturation Cryogénique.

Traitement thermique par résistance électriques.

Inertage de tuyauterie, séchage, racleurs instrumentés et mécaniques(distributeur ROSEN), épreuves d'étanchéités,excavations et reprises de revêtements sur pipes, caracterisation de corrosion par methode Creaform 3D réparation de tuyauteries par système 3X Eng.

Etude et dimensionnement d'installation de protection Cathodique, pose et suivi des installations dans le temps.méthodes par anodes sacrificielles et par courants imposés avec transformateurs/redresseurs.



IPSI France Société leader international dans la fabrication de matériel pour la protection cathodique et de crawler RX pour le contrôle des pipes.IPSI possède aussi une forte activité de distribution de matériel de CND (Gammagraphe,RX,UT,MT,PT,Films....) à l'export.



Action NDT est une PME leader en France de la vente de matériels, consommables et calibration pour le controle non destructif.





De 2008 à 2012 OLYMPUS FRANCE Directeur des Ventes INDUSTRIE



13 pers 11M euros (90 % équipements,10 % SAV)+ 100% en 3 ans.

Ventes de matériel de controle non destructifs (visuel, ultrasons, fluorescence RX, courants de Foucault,caméras rapide)

Mise en place et création d’une structure de ventes France.

Supervision, coordination et coaching de l’équipe commerciale France.

Gestion technique des gammes de produits, interfaces usines.

Plan action commerciale, marketing et promotionnel.

Définition des budgets et gestion de 3 centres de profits NDT/RVI/Analyse XRF.

Croissance du CA Industriel de 2900K€ à 10600K€ en 4 ans.



1997-2008 CEGELEC SA Responsable National des Ventes NDT



13 pers, 20 M euros + 55% en 6 ans.

Ventes de matériel de controle non destructifs (Rayons X et Gamma, ultrasons, fluorescence RX,étincellage optique, courants de Foucault, Ressuage, Magnétoscopie,consommables radio,infrarouge)



Définition et application du plan action commerciale.

Coaching des commerciaux, support lors des négociations

Suivi grand compte, marketing et administration des ventes

Prévisions, reporting, gestion, recrutement.

Animation de réunions et groupe de travail

Relation avec fournisseurs internationaux



1993 - 1997 GENERAL ELECTRIC Inspection Ingénieur technico Commercial nord/ouest



Vente de produits techniques de contrôle non destructif

CA 1 M euros/ans + 200% en 4 ans.



1989 - 1992 SGS QUALITEST Chef d’équipe NDT



1986 - 1989 BUREAU VERITAS Contrôleur technique CND





CURSUS SCOLAIRE :

BTS MECANIQUE

BTS N R C



Mes compétences :

French

English

Sales manager

Management

Ultrasons

Métrologie

Courants de Foucault

Endoscopie

Ventes directes

Rayonnements ionisants

Magnétoscopie

Phased array

Fluorescence X

Ressuage

Protection cathodique

Opération sur Pipes

TOFD

Crawler RX Gamma

DCVG

Contrôle non destructif

Thermographie

Controle par IRIS

Marketing opérationnel

VENTE B to B

Emissions acoustiques

MASE

Iso 9001

Vente

CND

Coaching

Commercial

Traitement thermique sur acier

Operation sur pipe

Racleur instrumenté