Responsable Financier du site industriel Sommer Needlepunch(CA 45M€, eff 135 ), détenu par le groupe familial belge De Saedeleir, membre du Comité de Direction, et du Comité dentreprise.



Sommer Needlepunch, société française, est le leader européen du revêtement de sol textile évènementiel.

Fabricant et distributeur, la société est présente sur 2 marchés :

EVENT : moquettes en rouleaux pour salons, stands, foires, expositions, séminaires, congrès...,

HOME GARDEN : marché de la Grande Distribution de Bricolage, le Négoce aux professionnels et les Jardineries.

Garant de linformation financière, fiscale et juridique, jinterviens sur :

Le Reporting mensuel sur base de la comptabilité analytique

Suivi budgétaire, créations dindicateurs et Tableaux de bord

Établissement des comptes sociaux annuels

Établissement et supervision des différentes déclarations fiscales.

Interlocuteur des commissaires aux comptes

La définition et le respect des procédures comptables et administratives

Juridique annuel, contrats commerciaux,



Lévolution du site et du groupe mont amené à :

La recherche de Financement, et établissement de Business Plan

Organiser la fiscalité pour sadapter aux nouveaux flux logistique (Stocks déportés, sous-traitance, opérations triangulaires, ), optimiser les taxes foncières, énergétiques,

Organiser le risque client, via une politique de couverture interne

Analyser les couts de production, et les Prix de Revient

Lassistance aux directions industrielle et commerciale dans leurs prises de décisions économiques, sous forme détudes diverses

La gestion de la trésorerie (prévisionnels, devises, ), couverture de change et optimisation du contrat daffacturage.

Pour ce faire, je manage une équipe se composant de :

2 adjoints responsable financier

Un comptable

Un Crédit Controller, qui relance nos quelques 1400 comptes clients actifs

Un assistant administratif



Jean-Michel VANOOST

06.81.64.84.41.