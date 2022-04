Jean MICHELOT

Bonjour Madame Botta,



Je me présente Monsieur Michelot Jean, je suis intéressé par un poste de cariste, magasinier, préparateur de commande.



Je serais très enthousiasme de pouvoir m’être à profit mes compétences au sein de votre grande enseigne. De plus, je suis rigoureux, ponctuel et persévérant dans tout ce que j’entreprends. Notre collaboration représenterait pour moi un atout important, vous assurant un travail de qualité en étant dynamique et motivé pour répondre au mieux aux besoins opérationnels de votre entreprise.







Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel