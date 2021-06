Jean-Mickael CARAMLA

J'ai la chance de pouvoir occuper 2 postes :



- un poste qui est dans la continuité de ma formation et de ma fibre personnelle : Agent de terrain AXA. J'ai pour mission de promouvoir les solutions dÉpargne et de Protection auprès des professions libérales et des chefs d'entreprises de la région Occitanie.

- un poste qui est une opportunité entrepreneuriale : aider les étudiants en stage ou en alternance dans leur recherche d'appartement pour de la courte durée sur le secteur de Montpellier via ma société KangouHome.



Concernant mon poste Axa, je souhaite rencontrer des institutions pour effectuer des formations auprès des jeunes entrepreneurs et indépendants pour leur permettre d'appréhender au mieux des solutions de protection liées à leur santé et à leur retraite au vue de leur nouvelle activité.



Au delà de promouvoir des solutions d'épargne et de protection, un des objectifs de cette page va être d'informer au mieux les utilisateurs. Des quiz à thème concernant l'activité des professions libérales et les chefs d'entreprise viendront compléter le contenu informationnel et permettront de répondre à des problématiques récurrentes.



Pour la SAS Kangouhome, je suis à la recherche de propriétaires qui souhaitent mettre leur appartement à disposition pour des étudiants.

Je recherche aussi des étudiants qui souhaitent mettre à disposition leur appartement (avec accord du propriétaire pour une sous-location légale) durant un moment d'absence (retour chez leurs parents, voyage à l'étranger, stage de fin d'études dans un pays étranger) pour aider d'autres étudiants à être logés durant ce moment d'absence.