Jean-Noël LACROIX

Passionné par les mots, je rédige des articles pour le web au sein du blog collectif Zadig Y et suis Juré du prix des lecteurs 2018 des éditions "Le Livre de poche".

Les possibles du digital comme la création de sites web ou le management des réseaux sociaux stimulent ma créativité.

Issu d’une double formation littéraire et commerciale, j’ai travaillé durant 7 ans dans le secteur de la veille de presse internationale – multimédia – pour les Services Communication de Groupes comme la Société Générale, Boursorama et la Macif.

Je suis installé à Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Veille documentaire

Mailchimp

Sarbacane

Adobe Photoshop

Wordpress

Communication

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

E-commerce