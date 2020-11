Jean-Noël Lefebvre est actuellement consultant en management :

- Spécialiste de la vente complexe dans les services et les hautes technologies

- Expert opérationnel : gestion d'affaires, développement de nouvelles offres, amélioration des processus, mise en oeuvre de nouvelles technologies

- Secteurs d'intervention : aéronautique & défense, équipements industriels, équipements électriques, transport

- International : Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Asie



Dernièrement, Jean-Noel Lefebvre était Directeur du Business Development de HCL Technologies France sur l'ensemble des offres d'informatique et d'ingénierie sur programmes avions.

Auparavant, il a effectué l’essentiel de sa carrière dans le secteur du conseil, d’abord chez KPMG Peat Marwick où, manager, il a réalisé des missions axées sur la gestion de grands projets dans l’industrie et les services. Associé fondateur de AERA.aero Consultants, il est ensuite intervenu sur des grands projets de réorganisation et de refonte des systèmes d'information pour des grands groupes.



Jean-Noël Lefebvre est par ailleurs Président d'Intermines-Asie, administrateur de Mines ParisTech Alumni, membre du Cercle des Transports, de l'Institut Français des Administrateur et de la Société Savante Française de l'Aéronautique et de l'Espace.



Mes compétences :

Vente

Logistique

Industrie

Maintenance

Aéronautique

Gestion de projets

International

Organisation

Rfid

Conseil