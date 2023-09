Jean-Pascal GAUDRON

OPTRANS CONSEIL - Conseil en Transport & Logistique



Expertise dans les métiers du Transport & de la Logistique

Expérience de plus de 20 ans dans la Direction de Business Unit et dans le Développement Commercial



Intervention à la demande pour le compte d'INDUSTRIELS et de CHARGEURS

Intervention à la demande pour le compte de TRANSPORTEURS et de LOGISTICIENS



Audit & Conseil sur les organisations Transport & Logistique

Accompagnement sur le développement commercial

Recrutement, notamment pour l'ensemble des profils commerciaux et d' encadrement intermédiaire

Formation

Responsable Transport à temps partagé