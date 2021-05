Jean-Paul DOS SANTOS GUERREIRO

Impliqué depuis 1986 dans toutes les étapes de la chaîne graphique, j'ai pu assimiler les techniques traditionnelles avant de me former aux innovations les plus pointues.



Expert en Photoshop, Illustrator, et Indesign, je suis devenu Freelance en 1995.

Associant une culture technique et une véritable écoute, c'est en partenaire que j'aborde chaque collaboration. Les outils actuels de plus en plus performants mont amené à étendre mes compétences vers la chromie, les intégrations et la retouche photo. Mes missions vont jusqu'à la préparation finale de la gravure en vue de la remise des fichiers à l'imprimeur.

Jaime aussi le contact que j'ai avec les personnes que je forme, que ce soit des jeunes en formation continue, ou des personnes plus âgées qui aujourd'hui se retrouvent dans un monde où l'informatique est présente dans tous les domaines, administratifs, bancaires, assurances



Disponibilité, réactivité, souplesse, sérieux et rapidité, font partis mon quotidien.



En 2015 j'ai intégré une agence de Publicité à Paris, dans le 15e en tant que chef de Studio. C'est grâce à la cohésion mise en place au sein de mon équipe, que j'ai pu obtenir des dossiers grand luxe, Essilor, l'Oréal, Louis Vuitton, etc



J'ai conservé mon statut de Freelance en parallèle, qui me permet de travailler directement avec mes clients de chez moi ou chez eux en fonction de leurs préférences.

Couvertures de livres, Flyers, création de logos personnalisés, brochures institutionnelles, etc

Je travaille sur tout types de travaux qui seront ensuite destinés à l'impression.