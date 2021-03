Jean-Paul GAUGER

Après une licence professionnelle en Statistique et Informatique Décisionnel obtenue suite à mon stage de fin d'étude au LIFL dans l'équipe de recherche FOX-MIIRE. J'ai été recruté au poste d'analyste programmeur pour le Pôle BI de l'agence Nord de Logica en novembre 2006. Je me suis dirigé vers la production informatique, d'abords sur un poste d'intégrateur, qui a évolué sur un poste d'analyste d'exploitation, puis d'ingénieur de production en septembre 2011.



J'ai eu en charge le pilotage de l'amélioration du service de production, le reporting du service, et la coordination entre les différents services de la production informatique. Javais le rôle de référent technique sur les problématiques Oracle au sein de l'équipe exploitation pour mon périmètre applicatif, ainsi que sur les questions d'industrialisation des traitements. Je faisais partis du comité de coordination étude - production sur les aspects de fonctionnement. Les aspects build étant géré lors des comités projets.



En 2014, jai pris en charge les projets techniques, soit de manière autonome dans la gestion de projets non transverses, soit avec des chefs de projets pour les sujets plus complexes :



- Traitement de l'obsolescence des infrastructures

- Migration des flux de Connect Direct vers CFT

- Migration Oracle V10 vers V12

- Migration Synopsis vers ODI



Dans le cadre dun projet de vie, jai décidé de mimplanter dans le pays Malouin en 2016. Jai intégré la DSI du groupe Beaumanoir en tant que responsable dexploitation informatique / responsable pôle opérations informatiques.



En tant que manager dune équipe de 4 personnes, la mission prioritaire concerne le maintient en condition opérationnelle du SI, avec principalement :



- La supervision et la gestion des demandes et incidents Systèmes et Réseaux

- La supervision et lautomatisation des traitements sous Exploitation

- La gestion des demandes et incidents dexploitation



Au fil de mon expérience, jai développé une réelle expertise sur le domaine du Scripting et de lordonnancement.



Je suis de nature curieux et passionné. J'aime partager, débattre, et découvrir. Etant passionné dastronomie, de cosmologie, dastrophysique, je partage avec plaisir mes connaissances, et aime à découvrir les conférences disponibles sur le sujet.