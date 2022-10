Jean-Paul GIVRE

Je dispose d’une expérience de plus de quinze ans dans le secteur des travaux publics et d’une solide expérience comme formateur. Par la même occasion, je ma suis investi dans la validation d’un titre de formateur en alternance de niveau III.

Aujourd'hui désireux d'apporter une évolution à ma carrière, je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise désirant se développer en France ou à l'étranger, je serais particulièrement heureux de vous rencontrer et de vous exposer plus en détails ma motivation et mes compétences susceptibles de répondre à un poste.











Mes compétences :

Conduire et animer la formation par alternance

Conduire des engins de TP et de carrières

Élaborer une progression pédagogique et des suje

Construire des supports et des évaluations (papi

Conduire et évaluer des séances pratiques et thé

Animer des séances de formation