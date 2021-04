Jean-Paul JEAN-PAUL CHABRY (CHABRY)

D'une nature serviable, j'ai au fil du temps acquis de multiples compétences dans divers secteurs liés à l'informatique.

Débutant par la vente, je suis passé tour à tour à la technique, la gestion de parc, la PAO/DAO, le développement, la formation, l'administration de réseau.

N'ayant fait aucune étude, je mets l'autodidaxie en haut de mes compétences. Grâce à cette particularité, j'ai approché des domaines comme le marketing, le graphisme.

Ayant plus de 40 ans d'informatique derrière moi, et ayant touché à de multiples secteurs, je pense pouvoir me présenter comme le couteau suisse de ce secteur. Pas de point fort en particulier, mais un contact privilégiés avec des utilisateurs quel que soit leur niveau et leur culture. Aimant partager ma connaissance, je suis très à l'aise dans des équipes de développement en servant d'interface entre les développeurs et les clients. Particulièrement à l'aise pour donner des formations.

Depuis plusieurs années, je me suis également forgé une solide culture sur le web, ses contenus, ses technologies.



Mes compétences :

Formateur

Marketing

Informaticien

Graphisme

Internet