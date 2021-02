Jean-Paul PAPILLON

**SELECTION de POSTES ** au 10 fev 21, France entière, ou International, pour professionnels expérimentés et/ou avec réelle formation en Agroéquipement, matériels BTP Manutention, motoculture. CV à: jeanpaulpapillon@gmail.com



1.POUR LES CONSTRUCTEURS

Directeurs de filiales de distribution - Grand-Est, Ouest

Manager déquipes Commerciales Pièces - France - Belgique

Inspecteurs Commerciaux - Haut de France, Grand-Est , Rhone-Alpes, Auvergne

Commerciaux Pièces Centre, Sud-Ouest,

Conseillers technique Pièces de Rechange sédentaire- Ht de Fr, Ouest , Centre

Commerciaux GPS Agriculture de précision

Inspecteur Technique machine agricole - Sud-Est Sud-Ouest

Responsable Technique SAV Afrique de lEst

Chef dAtelier Hauts de France

Techniciens SAV itinérant Ht de France, Centre , Centre-Est, Sud-Ouest

Techniciens GPS / Agric de Précision



2.POUR LES DISTRIBUTEURS

Directeur de concession : Grand-Est, Champagne

Responsables de Base Bourgogne , Rhône-Alpes

Resp. Commercial Pièces - France - Belgique

Commerciaux itinérant Pièces Sud-Ouest, Centre

Commerciaux GPS /Agric de Précision- plusieurs postes

Commercial Elevage Traite-Robotique Normandie, Centre

Chefs datelier - Hts de Fr, Ile de Fr, Est Bourgogne - Rhône-Alpes - Corse

Conseillers technique Pièces de Rechange sédentaire- Ht de Fr, Ouest , Centre

Technicien GPS / Agric de Précision - plusieurs postes

Techniciens Matériels de traite et Robots - Ouest Centre -Normandie

Responsable Technique SAV Afrique de lEst

Responsable Atelier & Technicien - Nouvelle-Calédonie

Avec une solide expérience professionnelle dans les secteurs Machinisme Agricole et Matériels de TP, je connais bien le tissu économique de ces secteurs ainsi que ses hommes, tant du côté des constructeurs que de celui des distributeurs -PME ou multinationales.

JPH CONSULTING est spécialisé dans le recrutement de cadres Dirigeants, Commerciaux, Marketing, techniques ou financiers.

Contact: Jeanpaulpapillon@gmail.com

Tel/ 06 83 01 75 40

Discrétion absolue assurée