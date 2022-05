Jean-Paul TOURRETTE

Avec 18 ans d'expérience dans le multimédia et le web, j'ai pu étendre mes compétences à une grande partie des besoins du secteur pour acquérir des connaissances complètes me permettant aujourd'hui de produire ou de diriger tous types de projets multimédia.



Les différentes réalisations auxquelles j'ai participé m'ont permis de répondre à des problématiques graphiques et fonctionnelles dans les secteurs suivants :

Institutionnel, art, culture, audiovisuel (Cinéma, TV), luxe, mode, technologique, médical, entertainement (sport, musique, ludique, jeux vidéos).



Specialités: Graphisme, développement web, ergonomie, musique, design sonore, vidéo, animation.



Mes compétences :

Publicité

Communication

Création

Web

Internet

Graphisme