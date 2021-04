Jean Philippe ARNAUD

Souriant, disponible, réactif, à l'écoute, je prends à coeur les missions qui me sont confiées avec le souci de répondre aux besoins des clients, de ma direction et de mes collègues.

J'ai bien conscience de représenter l'entreprise et je m'efforce de renvoyer une image positive, avenante et dynamique.

A travers les réactions de mes interlocuteurs, je peux dire que je suis devenu un facilitateur de la logistique et de la vie au quotidien de la société.

Ponctuel, autonome et polyvalent, je suis une "tour de contrôle" pour l'entreprise.