Jean-Philippe BREJAUD

Mon parcours professionnel me donne la capacité de superviser ou de produire lensemble des données comptables, financières, fiscales, sociales et de veiller à ce quelles soient établies conformément à la législation en vigueur. Par mon expérience de près de huit ans dans différents cabinet dexpertises-comptables et de commissariats aux comptes, japporte une valeur ajoutée chaque fois quil sagit de trouver des solutions techniques à des points nouveaux ou à des situations complexes. J'ai pu ainsi élargir mon champ de compétences dans divers domaines (Ressources humaines, recouvrement, facturation, juridique), en tant que Responsable Administratif & Financier dans des sociétés dopérateurs téléphoniques durant plus de 10 ans.



Mes compétences :

Comptabilité

Finance

Gestion administrative et sociale

Gestion de la relation client