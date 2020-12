Jean-Philippe DALLA-COSTA

Apres plus de 20 ans dans les métiers de l'eau, J'ai pu acquérir de bonnes connaissances techniques sur tout type de piscine, spa, hammam, par la construction, l'entretien et la réparation.,

Piscines lagon (marque Biodesign).

Spa béton avec débordement périphérique ou sur piscine y compris lagon.

Coque polyester, traitements automatiques tous types.

Hammam par la construction.

spa traditionnel entretien et réparation.



J'ai géré mon entreprise et les équipes pour la construction du rendez-vous client, l'aide au choix du projet, le suivit de la construction et la gestion des équipes, le suivit en relation avec les clients, et la signature de la fin des travaux.



Suite à un accident de travail, je ne peu plus exercer complétement mon métier, aussi je souhaite me reconvertir sur le suivit des chantiers, la gestion des équipes, pour apporter mon expérience aux autres entreprises.